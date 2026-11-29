Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Sınır kapısında 1 kilometrelik kuyruk
Sınır kapısı yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Kapıda oluşan araç kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buldu.
Soğuk hava şartlarında araçlarında uzun süre beklemek zorunda kalan yolculara Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi ekipleri yiyecek ve içecek ikram etti.
İkramları vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.
Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor
Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri sürdürüyor.
Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçülürken, kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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