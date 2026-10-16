Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi Ayazağa'da: 83 yılın en büyük yağışını aldık metrekareye 273 kilo yağış düştü

Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi Ayazağa'da selden en fazla etkilenen bölgede esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

83 yılın en büyük yağmurunun yaşandığı İstanbul'da metrekareye 273 kilo yağış düştü. En fazla hasar ise Ayazağa'da meydana geldi. Birçok dükkan ve evi su basarken onlarca otomobil selde sürüklendi.

Kayıp olan 4 vatandaşın devletin her biriminden görev alan binlerce kişilik ekiplerle arandığı bildirildi.

Bakan Kurum afetle ilgili şöyle konuştu:

'Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız. Burada bir seferberlik şuuru içerisinde daha önce nasıl aksiyon aldıysak, nasıl dirençli şehirleri inşaat ettiysek İstanbul'da da olacağız. Bu bakışla, bu anlayışla milletimizle bir olarak bu çalışmaları yapacağız. Kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz. Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon aldı.

Sorunun kaynağı kapalı dere ve çarpık kentleşme. Seferberlik şuuru içinde aksiyon alacağız. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kaybolan kişileri her yerde arıyoruz.

Her afet yaşanan bölgede kriz merkezlerimiz var ve yetkililerin koordinasyonunda takip ediliyor. Önceliğimiz afet izinin silinmesinde Ayazağa ve Cendere'de dere ıslahı yapılacak.'

ÖZEL'İN İFTİRAFINA YANIT VERDİ: 'KENDİ BASİRETSİZLİĞİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR'

Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul'da ev yapılıyor tüm sorumlusu Kurum'dur' iddiasına Bakan Kurum şöyle cevap verdi:

İstanbul'un en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyoruz. Bu olayın üzerinden siyaset yapmak acizliktir. Özgür Özel'in kendi basiretsizliğini örtme çabasıdır. Kanal İstanbul projesi üzerinde sadece sosyal konut projeleri yapılmaktadır. 1 milyon 700 bin konut yapıldı. Deprem bölgesinde 11 ilimizde 2 yılda 455 bin konut teslim edildi. Kendisi sokağa çıkmadığı için sokakta ne isteniyor bunu bilmiyor. Sokağa insin Ayazağa'da ne isteniyor görsün. Biz siyaset yapmıyoruz, kendi yönetim beceriksizliğini bu iftiralarla kapatmaya çalışmasın gelsin vatandaşın ne isteği varsa onu görsün.

Bakan Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dört vatandaşımız kayıp olarak aranıyor, onlardan haber almaya çalışıyoruz. 46 bin kişiden oluşan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde 60 bine yakın kişi vatandaşın yardımına koşmak için çalışıyor.

1942 yaşından beri yaşanan en büyük sel afetini yaşadık.

Kayıp vatandaşlardan birisi kendisi çıkıp geldi telefon şarjı bittiği için ulaşılamamış.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da bugüne kadar 9850 ihbar alındı bunların büyük kısmına ekiplerimiz müdahale etti.

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