İstanbul'da selden etkilenen bölgeler havadan görüntülendi

İstanbul genelinde iki gündür aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağış kentte büyük bir felakete yol açtı. Önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda alt geçit, ev ve iş yerini su bastı. Günün ağarmasıyla birlikte afetin bıraktığı ağır bilanço ve tahribat gözler önüne serildi. Selden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki yıkım ve su birikintileri ise havadan görüntülendi.

Yaşanan felaketin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Gül, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, şu ana kadar toplam 3 bin 50 kişinin güvenli bölgelere tahliye edilerek kurtarıldığını, halihazırda kurtarılmayı bekleyen kimse bulunmadığını ifade etti. Vali Gül, vatandaşlara çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Bu aşamadan sonra yapacağımız işler, özellikle kaymakamlarımız, evi su alan ya da bir şekilde su basma tehlikesi olan hemşehrilerimizi oteller, kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizden istirhamımız, kaymakamlarımıza, 112'ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar."

900 AFAD GÖNÜLLÜSÜ SAHAYA İNİYOR

Evi ve iş yeri sular altında kalan vatandaşların mağduriyetini gidermek için tahliye çalışmalarının hızlandırıldığını belirten Gül, İçişleri Bakanlığı talimatıyla AFAD Başkanlığı'nın farklı illerden belediyeler başta olmak üzere çok sayıda vidanjör ve su tahliye aracını İstanbul'a görevlendirdiğini aktardı. Bu geceden itibaren ve özellikle yarın sabahtan itibaren yeni araçların da devreye girmesiyle su basan ev ve iş yerlerinde kapsamlı temizlik çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.

Ayrıca Sarıyer Ayazağa başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ilçelerde 900 AFAD gönüllüsünün yarın itibarıyla temizlik çalışmalarına katılacağı, kaymakamlıkların da piyasadan su pompası ve vidanjör kiralama işlemlerine başladığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların riskli bölgelerden uzak durması ve resmi uyarıları dikkate alması konusunda uyarılarda bulundu.