Bakan Çiftçi tek tek açıkladı: Devam eden sel tehlikelerine karşı vatandaşlara hayati uyarılar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından yürütülen arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu. Devletin tüm imkanlarıyla sahada ve merkezde süreci koordine ettiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, yürütülen faaliyetlerin detaylarını aktardı.

Arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığını ifade eden Bakan Çiftçi, "Toplamda 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor. Arama ve kurtarma ekiplerimiz 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir. Sapanca Feyziye Mahallesi'nde dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

Sel ve su baskınlarına karşı alınan ihbarlar ve yapılan müdahaleler hakkında sayısal verileri paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu açıklamalarda bulundu:

"Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alınmış, bu ihbarların 9 bin 755'i İstanbul'da yapılmıştır. İhbarlardan doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. İstanbul'da toplam 46 bin 597 personel, ülke genelinde ise 58 bin 85 personel görev yapmaktadır. AFAD 1000 gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiştir. 22 personel ile vatandaşlarımıza 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtılmıştır. Ekiplerimiz 24 saat teyakkuz halindedir."

VATANDAŞLARA HAYATİ UYARILAR

Bakan Çiftçi, can ve mal güvenliğinin korunması adına sel riskine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken hayati hususları da sıraladı. Dere yataklarının vakit kaybetmeden terk edilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, araç sürücülerinin su kaplı yollara girmemesi ve akıntılı sular içerisinden yürünmemesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca suyla temas edebilecek kopuk elektrik kablolarından uzak durulması, binaların istinat duvarlarına yaklaşılmaması ve emniyet sağlandığı açıklanmadan tahliye edilen evlere dönülmemesi gerektiğinin altını çizdi.