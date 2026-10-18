Üç tekerlekli motosiklet park halindeki yarı römorka çarptı: Bir kişi yaralandı
23:21, 18/10/2026, Pazar
IHA
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Akın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet, Akın Caddesi’nden Kabristanlık Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halindeki yarı römorka çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya’ya sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Başlıklar :Üç tekerlekli motosikletTrafik kazasıKonya