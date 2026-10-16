Numan Kurtulmuş'un teşrifleri ile Selçuklu Belediyesi Yazır Mahalle Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi

Selçuklu vizyonuyla hayata geçirilen ve mahalle kültürünü yaşatacak olan Yazır Külliyesi sağlık, eğitim, ibadet ve sosyal yaşam alanlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Bu vizyonun ilk örneği, Hacıkaymak Mahallesi’nde hizmete sunulan Hatice Hatun Külliyesi ve Çocuk Mektebi olurken, Yazır Külliyesi de bu anlayışın devamı olarak hayata geçirildi.

Mehmet - Sadık Karaca Cami, Hediye - Mustafa Ünal Çocuk Mektebi, Selçuklu Fikri - Elife Kanber Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Kıraathanesi’ni bünyesinde barındıran külliye, özellikle çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerini destekleyen yapısının yanı sıra mahalle sakinleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren bir merkez olarak hizmet verecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Konya şehircilik anlamında sürekli ileriye gidiyor

Konya’nın Anadolu'da Türk İslam kültürünün en canlı şekilde yaşandığı şehirlerin başında geldiğini ifade eden TBMM Başkanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş,“ Konya bir tarafında Celaleddin Rumi'nin Şems-i Tebrizi'nin Sadrettin Konevi'nin manevi himayeleri diğer tarafta da Selçuklu Kartalının gölgesinin var olduğu bir şehirdir. Bu anlamda her tarafında her bölgesinde bu kültürü canlı bir şekilde bugün de yaşatan ve gördüğüm kadarıyla sonraki nesillere de aktarmak için azmi cezmu gayretle ortaya bütün fedakarlıklarını koyan bir şehirdir. Böyle olduğu için de biz her geldiğimizde Konya'nın başka bir tarafında başka bir güzellik görüyoruz. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki Konya'nın belki siz her gün içinde yaşadığınız için bu güzelliklerini pek fark etmiyor, hissetmiyorsunuz ama Konya hem şehircilik anlamında hem sahip olduğu bu manevi iklimi koruma ve çoğaltma anlamında sürekli daha da ileriye gidiyor. Bu sefer geldiğimde de hem gözlerimle gelişmeyi biraz daha yakından gördüm hem de arkadaşlarımızdan dinlediğim planlanan projelerinde bundan sonra Konya'ya neler katacağına bizzat bir kez daha şahit oldum. Bütün bu projelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Konyamızın geleceğinin de aydınlık olmasını temenniye ediyorum” dedi.

'Şehirlerimize yapılan her bir yatırım güçlü Türkiye hedefine yönelik muazzam bir yatırım'

En büyük hedeflerinin dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde Türkiye’nin kendi coğrafyasında güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesi olduğunu belirten Meclis Başkanı Kurtulmuş, “ Böylesine büyük çatışmaların, gerilimlerin, savaşların büyük alt üst oluşların yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada bizim her iki ayağımızı da yere sağlam bir şekilde basmaktan başka hiçbir şansımız yoktur. Türkiye olarak güçlü Türkiye hedefine yürümek için mutlaka toplumsal dayanışmamızı mutlaka toplumsal birliğimizi artırmak mecburiyetindeyiz. Evet güçlü Türkiye ekonomide güçlü, eğitimde güçlü, sanayide güçlü, milli savunmada güçlü bir Türkiye'dir hiç şüphe yok. Ama en az bunlar kadar önemli olan taraf toplumsal dayanışma ve toplumun bütünleşmesi bakımından da Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Yani 86 milyon yurttaşımızın yüreklerinin toplu vurması hissiyatının aynı istikamete doğru yönelmesi şarttır. Onun için şehirlerimizde şehir kültürünün arttırılması, ortak milli hedeflerimizin güçlü bir şekilde bütünleşme ve toplumsal dayanışma etrafında toparlanması hele hele bugünlerde en başlıca vazifelerimizden birisidir. Bunun için bir taraftan terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlerken diğer taraftan da Anadolu'nun 81 ilinin her birini bütün mahallelerimizi güzel şehirler, güçlü şehirler şeklinde ayağa kaldırmak daha ileriye taşımak da vazifemizdir. Bu çerçevede şehirlerimize yapılan her bir yatırımın güçlü Türkiye hedefine yönelik muazzam bir yatırım olduğunu her bir projenin bir büyük medeniyeti yeniden ihya ve inşa etme hedefinde duvara konulan bir taş, duvara eklenen bir tuğla olduğunu asla unutmayacağız. Şehirlerin kimliklerini güçlendirmek bakımından atılan her bir adımın fevkalade değerli ve önemli olduğunu gayet iyi bileceğiz” diye konuştu.

"Başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Yazır Mahalle Külliyesi’nin fiziki yapısından çok sosyal anlamda mahalleye değer katacağına vurgu yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Bu çerçevede burada Yazır Mahalle Külliyesi’nin belki dışarıdan baktığınız zaman küçük bir külliye gibi görülüyor ama burada mahalle içerisinde halkın ihtiyacı olan temel ihtiyaçları karşılamak eğitimden camiye sağlıktan çocuk mektebine kadar birçok husustaki ihtiyaçları karşılamak bakımından çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ama daha önemlisi mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi, birbirleriyle hasbıhal etmesi, dertlerini, kederlerini paylaşması, sevinçlerinde ortaklaşması, inanın ki bu mahallede inşa edilen binalardan daha önemli, daha değerlidir. Onun için bu mütevazi ama önemli projeye emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Bey olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Konya Valimiz ve bütün emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarına ve hepsinden önemlisi bu projenin gerçekleşmesi için burayı bir sadakayı cariye olarak görerek yardım eden yardımseverlerimize iş insanlarımıza sizler arasında azına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayal ediyorum, burada ufacık çocuklar edebi, ahlakı, terbiyeyi, dini ve dünyayı tanıyacaklar. Burada insanlar, mahalle sakinleri, aileler birbirleriyle daha yakın bir tanışma ve dayanışma içinde olacaklar. Burada belki taziyelerde bir araya gelecek, belki düğünlerde, derneklerde sevinçlerinizi paylaşacaksınız. Onun için sosyal özelliği, fiziki özelliğinden çok daha önemli olan bu Mahalle Külliyesi'nin her biriniz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyor, dualarla buranın açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Hepinizin emeği var olsun” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, “Kurumlarımızla ve hayırseverlerimizle işbirliği halinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un teşrifleriyle Selçuklu’ya kıymetli, bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bilge Mimar Turgut Cansever’in bir sözü var: “Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.” diyor Bilge Mimar. Biz de bu düşünceden ilham alarak neslimizi ihya etmek için eğitim, kültür, sanat ve spor alanında çok sayıda yatırım yapıyoruz. Kurumlarımızla hayırseverlerimizle iş birliği hâlinde, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için adeta tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Selçuklu ilçemizde yapımını gerçekleştirdiğimiz okullarımız, kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz, okul dışı öğrenme ortamlarımız, atölyelerimiz ve sosyal-kültürel tesislerimiz sayesinde, kurumlarımızla da iş birliği yaparak yüz binlerce gencimize ve çocuğumuza dokunduk, onların kişisel gelişimlerine, manevi duygularına, iletişim becerilerine ve akademik başarılarına katkı sağladık. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz Eğitim ve Kültür Lansman programımızda, “İyi Birey, İyi Toplum” mottosuyla çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yönelik hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Mahalle Külliyesi Projemiz de bu anlamda hayata geçirdiğimiz en önemli örnek projelerimizden bir tanesi. Selçuklu medeniyetinden, Osmanlı eğitim ve kültür mirasından ilham alarak bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Yazır Mahalle Külliyemizin içerisinde yer alan Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebimiz de 2021 yılında ortaya koyduğumuz hedeflerin ulaştığı önemli bir noktayı gösteriyor. Daha önce Hatice Hatun Mahalle Külliyemizde başlayan ve bugüne kadar 967 evladımızın faydalandığı Çocuk Mektebimizin ikincisini bugün burada,Yazır Mahallemizde Yazır Külliyemiz içerisinde çocuklarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı da burada bırakmıyoruz. Parsana ve Erenköy Mahallelerimizde külliyelerimizin projelerini hazırladık. Bu külliyelerimizin içerisinde de inşallah Çocuk Mekteplerimiz yer alacak. Böylece daha önce ortaya koyduğumuz hedefleri yeni eserlerle ve daha fazla evladımıza ulaşarak kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Arzumuz Kur’an-ı Kerim’i sevgiyle öğrenmeleri, sahih dini bilgiyi ehil hocalarımızdan almaları, aynı zamanda yaşlarına uygun etkinlik ve oyunlarla kendilerini çok yönlü geliştirmeleri”

Başkan Pekyatırmacı, Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebi’nin çocukların akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunacağını belirterek, “Yazır Mahalle Külliyemiz çocuk mektebiyle, camisiyle, aile sağlığı merkeziyle, çok amaçlı salonuyla ve millet kıraathanesiyle mahallemizin eğitim, sağlık, sosyal ve manevi hayatına çok kıymetli katkılar sunacak inşallah. Toplam proje maliyeti 177 milyon TL olan külliyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemizin arsa tahsisiyle ve hayırseverlerimizin desteğiyle yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda mahallemize değer katacak şekilde inşa edildi. Sert zemin peyzaj uygulamaları, aydınlatma düzenlemeleriyle birlikte 173 araç kapasiteli otopark alanı da külliyemizin çevre düzenlemesini tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimizin teminatı. Onlar için ne yapsak azdır. Evlatlarımızın okul öncesi dönemde doğru bilgilerle, milli ve manevi değerlerimizle güvenli ortamlarda yetişmesi en büyük gayemiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde ülkemizin dört bir yanında yaygınlaşan 4-6 yaş Kur’an kursları, evlatlarımızın erken yaşta Kur’an-ı Kerim’le ve temel dini bilgilerle tanışmasına vesile oluyor. Bizler de bu anlayışı yürekten destekliyor, var gücümüzle katkı sunmaya çalışıyoruz. Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebimiz de bu çalışmalarımızın bir tezahürü. 705 metrekarelik inşaat alanına sahip mektebimizde; Elif Atölyesi, Ba Atölyesi, Sahne Sanatları Atölyesi, El Becerileri ve Sanat Atölyesi, Oyun ve Rekreasyon Atölyesi olmak üzere 5 farklı atölye bulunuyor. Yine arka bahçesinde evlatlarımızın açık havada neşeyle vakit geçirebilecekleri, içerisinde oyun parkı ve kamelyası bulunan bir hobi bahçemiz mevcut. Ayrıca idari birimler, öğretmenler odası, veli görüşme odası ve 50 kişilik yemekhane de çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mektebimizin içerisinde yer alıyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk öğrencilerini de kabul ettik. Bugün itibariyle sabah grubunda 41, öğlen grubunda 66 olmak üzere toplam 107 evladımız burada eğitimlerini görüyorlar. Her bir evladımız bizim için ayrı birer değer. Arzumuz; Kur’an-ı Kerim’i sevgiyle öğrenmeleri, sahih dini bilgiyi ehil hocalarımızdan almaları, aynı zamanda yaşlarına uygun etkinlik ve oyunlarla kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleri. Sonra da burada öğrendikleri güzel değerleri inşallah hayatları boyunca taşımaları ve geleceğe bu sağlam temeller üzerinde güvenle yürümeleri. İnşallah buradan vatanına, milletine ve dinine bağlı, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, güzel ahlak sahibi, kendine, ailesine ve çevresine faydalı nice evlatlarımız yetişecek diyorum” dedi.

“Eğitimin, ibadetin, sağlığın, sosyal hayatın ve mahalle kültürünün aynı çatı altında buluştuğu muazzam bir kompleksi hayata geçirmiş oluyoruz”

Külliye içerisinde yer alan farklı donatılarla mahalle sakinlerine hizmet vereceğini ifade eden Pekyatırmacı, “Külliyemizin tam karşısında 351 metrekarelik Çok Amaçlı Salonumuz ve Millet Kıraathanemiz yer alıyor. Çocuklarımız eğitim alırken anne babalarını da bu sürecin içerisine dahil etmeyi çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda Çok Amaçlı Salonumuzda velilerimize yönelik “Çocuğumun Farkındayım, Bunun İçin Kurstayım” isimli eğitim seminerleri düzenleniyor. Yine 7-14 yaş grubundaki evlatlarımız için Kur’an kursları, kadınlara yönelik Kur’an eğitimleri ve ilmihal sohbetleri gerçekleştiriliyor. Bu salonumuz talep olursa ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızın ve mahalle sakinlerimizin programlarına da ev sahipliği yapabilecek. Binamızın diğer kısmında yer alan Millet Kıraathanemiz ise gençlerimizin huzurla ders çalışabileceği, büyüklerimizin dinlenip sohbet edebileceği nezih bir buluşma noktası oldu. 26 kişilik çalışma alanı, 20 tableti ve ücretsiz internet imkânıyla haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında hemşehrilerimize hizmet verecek. Tabii külliyemiz bununla sınırlı değil. Hayırseverimiz Karaca ailesi tarafından inşa edilen Mehmet Sadık Karaca Camimiz, mimarisiyle ve cami içerisindeki kullanım fonksiyonlarıyla da ilçemize hizmet verecek örnek bir cami yapısı oldu. Yine hayırseverimiz Kanber ailesi tarafından hayata geçirilen 625 metrekarelik Selçuklu Fikri-Elife Kanber Aile Sağlığı Merkezimiz ise 6 hekim odası, 6 hemşire odası, laboratuvarı, gebe izleme, bebek izleme ve aşı odalarıyla mahallemizin sağlık hizmetlerine önemli bir katkıyı sağlamış olacak. Böylece eğitimin, ibadetin, sağlığın, sosyal hayatın ve mahalle kültürünün aynı çatı altında buluştuğu muhteşem bir kompleksi hayata geçirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güzide eserimizin Selçuklumuza, Konyamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

Yazır Mahalle Külliyesi’nin belediyeler, kamu kurumları hayırseverlerin iş birliğiyle hayata geçirilmesinde projeye katkı sunanlara teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, “Tüm bu güzelliklerin arkasında gıpta edilecek bir kurumlar arası dayanışma ve hayırseverlik örneği var. Diyanet teşkilatımızın öncülüğü, belediyelerimizin imkânları, ekiplerimizin emeği, hayırseverlerimizin cömertliği ve hocalarımızın gayreti birleşti, ortaya bu müstesna eser çıktı. Ben bu güzide eserin Selçuklumuza, Konyamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 4-6 yaş Kur’an kurslarının ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Açılışımızı teşrifleriyle onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, katkılarından ötürü Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve tüm teşkilat mensuplarına, Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Müftülüklerimize, özveriyle çalışan değerli hocalarımıza ve eğitim kadromuza gönülden teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hayırseverlerimiz Mehmet Sadık Karaca, Fikri Kanber ve Hediye Ünal Hanımefendiye ayrıca teşekkür ediyor, Rabbim hayırlarını kabul etsin diyorum. Bizler her zaman olduğu gibi bugünde evlatlarımızın inancını, değerlerini ve vatan sevgisini doğru kaynaklardan öğrenmelerine imkân sağlayarak geleceğe güvenle bakmaları için çalışmaya, bu nitelikli mekânların sayısını artırmaya bundan sonra da inşallah devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve hayırseverlerin katılımıyla dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Hediye-Mustafa Ünal Çocuk Mektebi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.