Macron ülkesindeki protestocuları hedef aldı: Bedelini ödeyecekler

Yunanistan’da İsrail krizi: Gizli grup iddiası sonrası ayağa kalkan muhalefet hükümetten yetkililerinden izahat istedi

Yunanistan’da sol muhalefet partileri, hükümetten bazı bakan ve milletvekillerinin İsrail Müttefikleri Vakfı’nı temsil eden heyetle Atina’da gerçekleştirdiği öne sürülen görüşmeye ilişkin açıklama istedi. Mecliste İsrail yanlısı gizli bir grup kurulmasının amaçlandığı iddiası tartışma yaratırken, muhalefet görüşmeye katılan siyasetçilerin isimlerinin açıklanmasını ve İsrail’le askeri ve ekonomik iş birliğinin sona erdirilmesini talep etti. Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis ise buluşmaya katıldığını doğrulayarak Yunanistan ile İsrail arasındaki stratejik ilişkileri destekleyen meclis grupları oluşturmak istediklerini açıkladı.