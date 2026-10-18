Macron ülkesindeki protestocuları hedef aldı: Bedelini ödeyecekler
21:33, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 21:35, 18/10/2026, Pazar
IHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinde yaşanan protestolara ilişkin, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek. Bu gece hepimiz utanç duyduk." dedi.
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Başlıklar :FransaEmmanuel MacronProtesto