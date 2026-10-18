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Fransa sokakları alev alev: Protestolar şiddetlendi

Fransa sokakları alev alev: Protestolar şiddetlendi

Tuba Fıçıcı
11:57, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fransa sokakları alev alev: Protestolar şiddetlendi
Paris başta olmak üzere birçok kentte polisle göstericiler çatıştı, mağazalar yağmalanırken 143 yıllık tarihi belediye binası ateşe verildi.

Fransa'da hayat pahalılığına karşı sokağa inen yüz binlerce kişi, başkent Paris başta olmak üzere ülkenin dört bir yanını savaş alanına çevirdi. Sarı yelekliler (Gilets jaunes) hareketine farklı toplumsal kesimlerin de katılmasıyla büyüyen eylemlerde binalar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olaylarda bini aşkın kişi gözaltına alınırken, tarihi yapılar da alevlere teslim oldu.

2018 yılından bu yana hayat pahalılığını protesto eden sarı yelekliler hareketi; eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler, akaryakıt zamlarına tepkili çiftçiler ve iklim aktivistlerinin katılımıyla ülke geneline yayıldı.

FRANSA'DA ÖĞRENCİ EYLEMLERİ BÜYÜDÜ

Eylemlerin ilk aşaması, eylül ayında Paris’in kuzey banliyölerindeki liselerde başladı. Öğrenciler öğretmen eksikliğinden, kalabalık sınıflardan ve bakımsız okul binalarından şikâyet etti. Son haftalarda ülke genelindeki çok sayıda okulda protestolar ve blokajlar düzenlendi.Bazı öğrencilerin polis müdahaleleri sırasında ağır yaralanması ise gerilimi yükseltti. Bir öğrencinin polis tarafından kullanılan bir mühimmat nedeniyle elini kaybetmesinin ardından güvenlik güçlerinin müdahale yöntemleri tartışma konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 500 farklı noktada düzenlenen gösterilere 550 bin kişi katılırken, organizatörler bu sayının 800 bini bulduğunu ifade etti. Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi kritik noktalarda getirdiği eylem yasağına rağmen, kalabalık gruplar sokakları doldurarak demir bariyerlerle barikatlar kurdu.


Paris ve büyük kentlerde çatışma sesleri

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşlerde toplanan gruplar ile polis arasında gün boyu arbede yaşandı. Eylemcilerin taş ve molotofkokteyli saldırılarına polis biber gazı ve tazyikli su ile karşılık verdi.



Çatışmalar sadece başkentle sınırlı kalmadı; Marsilya, Lyon, Rennes ve Lille gibi büyük kentlerde de tansiyon yükseldi. Lyon'da ünlü bir markanın şubesi yağmalanırken, kentin tarihi turizm ofisi ateşe verildi.

Saint-Etienne kentinde ise polisin müdahalesi sırasında yaşanan bir olay sonucu bir göstericinin ağır yaralandığı ve elinin koptuğu bildirildi. Ülke genelinde mağazaların vitrinleri kırıldı, araçlar ve çöp konteynerleri yakıldı. Yaşanan şiddet sarmalında 150 polis memuru yaralanırken, en az 1200 kişi gözaltına alındı.


Limoges'da tarihi miras küle döndü

Olayların en trajik bilançolarından biri Limoges kentinde ortaya çıktı. Maskeli bir grup, bir polis aracını yaktıktan sonra camlarını kırarak girdikleri 143 yıllık tarihi belediye binasını ateşe verdi. Gece boyunca süren yangın sonucunda binanın çatısı büyük ölçüde çökerken, sadece batı kanadı ayakta kalabildi.

Bölge yetkilileri, yangını "miras açısından felaket" ve "holiganların kasıtlı eylemi" olarak nitelendirerek yapının büyük ölçüde kaybedildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron
, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
"Cumhuriyette şiddete yer yoktur"
diyerek, kurumları hedef alan kaos yayıcılarının yargılanıp cezalandırılacağını vurguladı.

Başbakan Sébastien Lecornu ise polisin aşırı yoğunlukta şiddetle karşılaştığını ve bazı grupların bu gösterileri cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir "ısınma turu" olarak kullandığını belirtti.

Olaylar, muhalefet cephesinde de karşılıklı suçlamalara neden oldu. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, aşırı solu meşru talepleri rehin almakla ve şiddeti körüklemekle suçlarken, solcu lider Jean-Luc Mélenchon ise yağma olaylarını kınadığını belirterek polisi orantısız güç kullanmakla eleştirdi.

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