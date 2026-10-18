Fransa'da göstericiler dükkanını yağmaya karşı korumaya çalışan esnafı böyle darbetti

Fransa genelinde günlerdir süren ve şiddet katsayısı her geçen gün daha da tırmanan protesto eylemleri kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Ülkenin en büyük kentlerinde sokaklar adeta savaş alanına dönerken, protestocu gruplar eylemleri mağazaları talan etmeye ve ürünleri yağmalamaya dönüştürdü.

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Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntülerde, yüzlerce göstericinin caddelerdeki ünlü markalara ait mağazalara baskın yaptığı görüldü. Vitrinleri kırarak içeri giren eylemciler, mağazalardaki eşyaları ve ürünleri yağmalayarak sokaklara kaçıştı.

DÜKANINI KORUMAK İSTERKEN DARBEDİLDİ

Fransa'nın güneyindeki Nice şehrinde ise yağma olayları sırasında dehşet verici anlar yaşandı. İş yerini ve ekmek teknesini göstericilere karşı korumaya çalışan bir esnaf, gözü dönmüş protestocuların hedefi oldu. Kalabalık grup tarafından darp edilen esnafın o anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı. Kent genelinde güvenlik güçlerinin yağma ve şiddet olaylarını bastırmak amacıyla devriyelerini artırdığı bildirildi.