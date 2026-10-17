Fransa'da protestocular 143 yıllık belediye binasını ateşe verdi: Tarihi çan kulesinin çökme anı kamerada

Fransa genelinde günlerdir devam eden öğrenci olayları ve sokak eylemleri kontrolden çıkarak tarihi yapılara büyük zarar vermeye başladı. Kontrolün sağlanamadığı kentlerden biri olan Limoges'te, şehrin simgesi sayılan 143 yıllık tarihi belediye binası protestocu gruplar tarafından ateşe verildi.

1883 yılında hizmete açılan ve günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılan Limoges Belediye Binası, yangın sonrası ağır hasar aldı. Versailles Sarayı’nın mimarı olarak tanınan Charles-Alfred Leclerc tarafından tasarlanan yapı, başkentteki ünlü Hôtel de Ville de Paris’ten ilham alınarak Neo-Rönesans tarzında inşa edilmişti. Fransa'nın önemli mimari mirasları arasında gösterilen bina, kısa sürede alevlere teslim oldu.

TARİHİ ÇAN KULESİ ALEVLERİN ETKİSİYLE ÇÖKTÜ

Binayı saran dev alevler çatı kısmına ve kulaye ulaştı. Yangının şiddetine dayanamayan binanın tepesindeki tarihi dev çan, büyük bir gürültüyle çökerek aşağı düştü. Alevlerin geceyi aydınlattığı ve çanın çöküş anının anbean kaydedildiği dehşet verici görüntüler, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, binada meydana gelen hasarın boyutu gözler önüne serildi.