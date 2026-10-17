Fransa'da protestolar kontrolden çıktı: Dükkanlar yağmalandı onlarca araç kundaklandı

Fransa genelinde günlerdir devam eden öğrenci protestoları, şiddet ve yağma olaylarının tırmanmasıyla tamamen kontrolden çıktı. Başkent Paris ve Lyon başta olmak üzere ülkenin birçok büyük kentinde sokaklar adeta savaş alanına döndü.

ONLARCA ARAÇ KUNDAKLANDI

Başkent Paris’in simge noktalarından République bölgesinde durum kontrolden çıktı. Magenta Bulvarı üzerinde bulunan onlarca dükkan ve işletme, protestocu gruplar tarafından iki saatten fazla süre boyunca yağmalandı. Çevredeki iş yerlerinin camlarını kıran ve malları talan eden gruplara müdahale etmekte güvenlik güçleri yetersiz kaldı.

République yakınlarındaki bir konut binasının altında yer alan restoran göstericiler tarafından ateşe verilirken, binada mahsur kalan sakinler panik yaşadı. Kent genelinde onlarca araç da protestocular tarafından kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi.

LYON'DA LÜKS MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Olayların sıçradığı Lyon kentinde de başkenttekine benzer görüntüler kaydedildi. Sokakların ateşe verildiği kentte, lüks mağazalar ve büyük alışveriş merkezleri protestocuların hedefi oldu. Mağazalara girerek yağma yapan ve sokakları ateşe veren grupların o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Güvenlik güçlerinin olayları bastırmak için müdahaleleri sürüyor.