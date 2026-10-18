Yüzlerce gösterici aynı anda hücum etti: Paris'te dünyaca ünlü lüks mağazalar yağmalandı

Fransa genelinde günlerdir devam eden öğrenci protestoları, eylemlerin dozunun artmasıyla birlikte yerini şiddet olaylarına, kundaklamalara ve kitlesel yağmalara bıraktı. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte sokaklar kontrol edilemez hale gelirken, göstericilerin hedefinde bu kez dünyaca ünlü moda devleri yer aldı.

Başkent Paris'in en ünlü ve prestijli noktalarından biri olan Saint-Honoré sokağında toplanan kalabalık gösterici grupları, cadde üzerindeki lüks mağazaları hedef aldı. Göstericiler; Louis Vuitton, Burberry, Guerlain ve Christian Dior gibi dünyaca tanınan dev markaların mağaza vitrinlerini taş ve sert cisimlerle kırarak içeri girdi. Mağazaların içindeki binlerce euro değerindeki ürünler göstericiler tarafından yağmalandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalede yetersiz kaldığı anlarda, mağazaların yağmalanması ve eylemcilerin lüks eşyalarla sokaklarda kaçışması çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, Fransa'daki şiddet ve kaosun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Polisin kent genelindeki güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.