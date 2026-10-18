Fransa'daki eylemler İtalya'ya sıçradı: Milano'daki ünlü meydan ateşe verildi

Fransa’da günler önce lise öğrencilerinin başlatmasıyla dalga dalga büyüyen ve kısa sürede şiddet olaylarına evrilen öğrenci protestoları komşu ülke İtalya’ya sıçradı. İtalya'nın en önemli kentlerinden Milano ve Bologna'da sokaklara dökülen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar yaşandı.

Milano’nun dünyaca ünlü tarihi simgesi Piazza del Duomo Meydanı, protestocuların kurduğu barikatlar ve yaktığı ateşlerle adeta savaş alanına döndü. Meydanda barikatlar kurarak yolu kapatan eylemciler, barikatları ateşe vererek İtalyan polisiyle karşı karşıya geldi. Güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği çatışmalarda meydandan uzun süre dumanlar yükseldi.

POLİS ONLARCA KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Şiddet eylemlerinin yalnızca Milano ile sınırlı kalmadığı, Bologna kentinde de eylemcilerin sokak gösterilerine başladığı aktarıldı. İtalyan emniyet güçleri, kamu düzenini sağlamak amacıyla kent genelinde sert önlemler alırken olaylara karışan onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Milano'nun kalbi sayılan Piazza del Duomo Meydanı ve çevresinde göstericiler ile polis ekipleri arasındaki çatışmalar ile gergin bekleyiş devam ediyor.

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