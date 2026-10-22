Riyad semalarında İHA alarmı
13:06, 22/10/2026, Perşembe
IHA
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Riyad bölgesi üzerinde tespit edilen bir insansız hava aracının ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan’ın Riyad bölgesinde 1 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Riyad bölgesi üzerinden 1 insansız hava aracının ele geçirilerek imha edildiğini belirtti.
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