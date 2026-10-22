Riyad semalarında İHA alarmı

Kanada Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Masada kritik başlıklar var

Kanada Başbakanı Mark Carney’nin 22-23 Ekim’de gerçekleştireceği tarihi ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine taşınması hedefleniyor. Serbest ticaret anlaşmasından savunma sanayisine, enerjiden karşılıklı yatırımlara kadar birçok alanda yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor.