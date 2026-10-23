Beyşehir’in 'kırmızı altını' Avrupa ve Orta Doğu yolunda
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi, yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü kırmızı mercimek üretimiyle bölgenin tarım üssü haline geldi. Yaklaşık 2 bin dönüm alanda üretilen yerel kırmızı mercimek, buğday ve arpayı geride bırakarak çiftçinin ana gelir kaynağı olurken, Mersin Limanı üzerinden Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.
Sadıkhacı Mahallesi'nde yaklaşık 25-30 yıl önce başlayan kırmızı mercimek yetiştiriciliği, zamanla buğday ve arpa gibi geleneksel ürünlerin önüne geçti. Mahallede tarımla uğraşan 650 çiftçinin tamamının ürettiği mercimek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tohum ve üretim destekleriyle bölge ekonomisinin en önemli lokomotifi haline geldi.
Sadıkhacı'nın bereketli topraklarında yetişen kaliteli kırmızı mercimek, sadece iç pazarda değil uluslararası arenada da yoğun talep görüyor. Hasat edilen ürünler, Mersin Limanı üzerinden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Arap coğrafyası ve Orta Doğu pazarlarına gönderilerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor.
COĞRAFİ İŞARET VE PAKETLEME TESİSİ YOLDA
Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Nuh Kar, ürünün ekonomik değerini artırmak ve çeşidini korumak adına coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını belirtti. Ayrıca mahallede kurulması planlanan paketleme tesisi sayesinde mercimeğin doğrudan işlenip markalaşarak dünya pazarına sunulması hedefleniyor.