Anasayfa
Gündem
Konya
Beyşehir’in 'kırmızı altını' Avrupa ve Orta Doğu yolunda

Beyşehir’in 'kırmızı altını' Avrupa ve Orta Doğu yolunda

16:03, 23/10/2026, Cuma
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Beyşehir’in 'kırmızı altını' Avrupa ve Orta Doğu yolunda
Sadıkhacı Mahallesi’ndeki çiftçilerin tamamının üretimini yaptığı kırmızı mercimek, buğday ve arpa gibi geleneksel ürünlerin önüne geçti.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi, yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü kırmızı mercimek üretimiyle bölgenin tarım üssü haline geldi. Yaklaşık 2 bin dönüm alanda üretilen yerel kırmızı mercimek, buğday ve arpayı geride bırakarak çiftçinin ana gelir kaynağı olurken, Mersin Limanı üzerinden Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Sadıkhacı Mahallesi'nde yaklaşık 25-30 yıl önce başlayan kırmızı mercimek yetiştiriciliği, zamanla buğday ve arpa gibi geleneksel ürünlerin önüne geçti. Mahallede tarımla uğraşan 650 çiftçinin tamamının ürettiği mercimek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tohum ve üretim destekleriyle bölge ekonomisinin en önemli lokomotifi haline geldi.


Sadıkhacı'nın bereketli topraklarında yetişen kaliteli kırmızı mercimek, sadece iç pazarda değil uluslararası arenada da yoğun talep görüyor. Hasat edilen ürünler, Mersin Limanı üzerinden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Arap coğrafyası ve Orta Doğu pazarlarına gönderilerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor.


COĞRAFİ İŞARET VE PAKETLEME TESİSİ YOLDA

Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Nuh Kar, ürünün ekonomik değerini artırmak ve çeşidini korumak adına coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını belirtti. Ayrıca mahallede kurulması planlanan paketleme tesisi sayesinde mercimeğin doğrudan işlenip markalaşarak dünya pazarına sunulması hedefleniyor.


İlk kez bir insanda görülmüştü: DSÖ'den Fransa'daki ölüm sonrası 'Shamonda virüsü' açıklaması
Hayat
İlk kez bir insanda görülmüştü: DSÖ'den Fransa'daki ölüm sonrası 'Shamonda virüsü' açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat tarih vererek duyurdu: 5 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaşıyoruz
Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat tarih vererek duyurdu: 5 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaşıyoruz
Korgun-Kurşunlu yolu hizmete açıldı
Ekonomi
Korgun-Kurşunlu yolu hizmete açıldı
Paymix'e yeni operasyon: Oyunculara özel bonus ve kampanya hazırlamışlar
Gündem
Paymix'e yeni operasyon: Oyunculara özel bonus ve kampanya hazırlamışlar
İskenderun'da mide bulandıran görüntüler: Çöp sahasından topladıkları bozuk etleri vatandaşa satacaklardı
Gündem
İskenderun'da mide bulandıran görüntüler: Çöp sahasından topladıkları bozuk etleri vatandaşa satacaklardı

Başlıklar :beyşehirkonyakırmızı mercimek
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026