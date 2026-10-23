Beyşehir’in 'kırmızı altını' Avrupa ve Orta Doğu yolunda

Başkan Altay Larende’deki tarihi keşfi duyurdu: Konya’nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan Larende bölgesindeki kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “Burası Konya'nın en kaotik alanlarından birisiydi. Hem binaların varlığı olarak hem de trafik olarak adeta bir keşmekeşe dönmüştü. Önce buradaki o keşmekeş ortadan kaldırıldı. Bizim şu anda yoğunlaştığımız Larende Kapısı'nın bulunduğu yer tespit edilerek burada kazı çalışmalarına başlandı. Elhamdülillah gelinen noktada orijinal kapının taşlarıyla, duvarlarıyla birlikte ortaya çıktığına şahit olduk. Bu önemli çalışmayla Konya’nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor” diye konuştu.