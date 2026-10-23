Korgun-Kurşunlu yolu hizmete açıldı

Bakan Uraloğlu, Çankırı’da “Kurşunlu-Korgun Yolu Açılış Töreni”nde konuştu.

Uraloğlu, İç Anadolu ile Karadeniz arasında önemli bir geçiş noktası olan Çankırı'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini, Kurşunlu ilçesinin tarım ve hayvancılık, Korgun ilçesinin de organize sanayi bölgesi ile üretim ve istihdam açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yolunun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, 25,6 kilometresini tek yol standardında inşa ettiklerini kaydederek, "Toplam 29 kilometre uzunluğundaki yolumuzun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak tamamladık. Projemiz kapsamında Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı'nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metre uzunluğunda koruge çelik menfezi inşa ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yolunun ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projemizle zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık 560 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 8 bin 800 ton azaltacağız. Korgun-Kurşunlu yoluyla Çankırı'mızın ulaşım altyapısını güçlendirirken üretime, ticarete ve bölgesel kalkınmaya destek olacağız."

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