Korgun-Kurşunlu yolu hizmete açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’da “Kurşunlu-Korgun Yolu Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bu yol ile seyahat süresini 45 dakikadan 24 dakikaya düşürerek 21 dakika zaman kazancı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Çankırı’da “Kurşunlu-Korgun Yolu Açılış Töreni”nde konuştu.
Uraloğlu, İç Anadolu ile Karadeniz arasında önemli bir geçiş noktası olan Çankırı'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini, Kurşunlu ilçesinin tarım ve hayvancılık, Korgun ilçesinin de organize sanayi bölgesi ile üretim ve istihdam açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.
Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu yolunun ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Projemizle zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık 560 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 8 bin 800 ton azaltacağız. Korgun-Kurşunlu yoluyla Çankırı'mızın ulaşım altyapısını güçlendirirken üretime, ticarete ve bölgesel kalkınmaya destek olacağız."