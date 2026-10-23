İskenderun'da mide bulandıran görüntüler: Çöp sahasından topladıkları bozuk etleri vatandaşa satacaklardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde insan sağlığını hiçe sayan skandal bir olay, polis ve zabıta ekiplerinin başarılı operasyonuyla önlendi. Hindistan'dan deniz yoluyla İskenderun limanına ulaşan ve kara yoluyla Özbekistan'a sevk edilmesi planlanan uluslararası bir sevkiyatta büyük bir gıda skandalı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 40 konteynerlik et sevkiyatı sırasında soğuk hava deposunda arıza meydana geldi. Deponun bozulması nedeniyle tüketime uygun olmayan ve tamamen bozulduğu tespit edilen etler, normal şartlarda imha edilmek üzere çöp döküm sahasına bırakıldı. Ancak şüpheliler, çöp sahasına atılan tonlarca bozuk eti buradan toplayarak piyasaya sürmek için kurnazca bir plan yaptı.

BİN 360 KİLO BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim günü İskenderun'da gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir açık kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada koliler dolusu kaçak ve bozulmuş et ele geçirildi.

Operasyonu derinleştiren zabıta ve polis ekipleri, olayla bağlantılı diğer adresleri ve ikinci bir kamyoneti de tespit etti. Etlerin dağıtıldığı belirlenen 4 farklı ikametteki ürünlerle birlikte toplam 1 ton 360 kilogram bozuk et muhafaza altına alındı. Olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, kullanılan araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Halk sağlığını doğrudan tehdit eden tonlarca çürük et, İskenderun Belediyesi ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü denetiminde çöp döküm sahasında iş makinesi yardımıyla tamamen imha edildi. Gıda sahtekarlığına karşı yürütülen adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.