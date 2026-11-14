Şam kırsalında araçta patlama: İki ölü iki yaralı

Yapay zekanın test alanı Gazze

İşgalci güç İsrail soykırım uyguladığı Gazze dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları, yapay zeka ve gözetleme teknolojilerinin askeri operasyonlarda kullanıldığı, geliştirildiği ve daha sonra dünyanın farklı bölgelerine ihraç edildiği bir test alanına dönüşüyor.