Şam kırsalında araçta patlama: İki ölü iki yaralı

Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yoğun paniğe neden oldu
Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bölgede yoğun paniğe neden olurken güvenlik güçleri olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralılar hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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