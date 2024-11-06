Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanan Trump'ı 'dostum' diyerek tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de seçimi kazanan Donald Trump'ı 'dostum' diyerek tebrik etti. Erdoğan mesajında "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
ABD'de, sonucu merakla beklenen başkanlık yarışında Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi
Donald Trump
karşı karşıya gelirken, sandıkların kapanmasıyla oy sayımı gerçekleşti.
Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.
Erdoğan tebrik etti: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum
Erdoğan tebrik etti: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanan Trump ile ilgili tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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