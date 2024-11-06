Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump zaferini ilan etti: ABD'nin 47. başkanıyım

Trump zaferini ilan etti: ABD'nin 47. başkanıyım

10:306/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Florida'da önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Florida'da önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’de başkanlık seçiminde sonuçlar netleşmeye başlarken, gözler son 3 delege sayısına ihtiyacı bulunan ve yarışı önde götüren Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın açıklamalarında. Seçim karargahı olan Florida'da konuşan Trump, ''Eşi görülmemiş siyasi bir zafer, tarih yazdık. ABD'nin 47.başkanıyım'' ifadelerini kullandı. Senato'nun kontrolünü de aldık diyen Trump, '' ABD'yi yeniden harika yapacağız, sizi gururlandıracağız'' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 47'nci başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki seçim yarışının kazananını en çok oyu alan değil, 270 delege sayısına ulaşan belirleyecek.



Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın ABD başkanı olmak için yarıştığı seçimlerde oy sayımı devam ederken Trump zafer konuşmasını Florida'da bulunan kampanya merkezinde yaptı;

Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı. Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Ülkemizi iyileştireceğiz.


ABD'nin 47. başkanıyım


Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.
47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim.

Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim. Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer.



'Senato'nun kontrolünü geri aldık'

Zafere başka hiçbir yol yoktu. 'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.
Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi
ve Senato'nun kontrolünü geri aldık.

Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor. Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.



'Gerçekten özel şeyler yapacağız'

Şimdi seçilmiş başkan yardımcısı diyebilirim artık: J.D. Vance gerçek bir savaşçı. Düşman kampına gidiyor. Yani bazı kanallardan bahsediyorum. O kanallara çıkıp zor soran gazetecileri paramparça etti.


Gerçekten özel şeyler yapacağız. Dünyanın en büyük ülkesi olma potansiyelimizi geri kazanmamız gerekiyor.
Sınırları kapatmamız, ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor.

Ülkemize giremezler demiyorum ama kanuni olarak girmeleri lazım.



'Yeni bir yıldızımız var: Elon'

Yeni bir yıldızımız var: Elon. O harika biri. Muhteşem bir karakter, zeki biri. Birlikte mitingler yaptık.
Roketi gördüm, saatte 10 bin mil hızla geliyordu
. 'Noldu boyasına' dedim. 'Bu hıza dayanabilecek bir boya yok' dedi. Bunu ancak Elon yapardı.

Süper dahilerimizi korumamız gerekiyor.


'Borçları kapatacağız, vergileri düşüreceğiz'

Gidişatı tersine çevireceğiz. Bugün, Amerikan halkının ülkelerinin kontrolünü geri aldığı gün olarak hatırlanacak. Borçları kapatacağız, vergileri düşüreceğiz.


Çin'in elinde bizimkiler yok. En önemlisi en büyük halk bizde. Savaş olmamasını istiyoruz. 4 yılda IŞİD'i yok etmekten başka bir savaşa girmedik.
'Bana savaş istiyorlar' ancak ben savaşları bitirmek istiyorum.

Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Amerika'yı güçlü ve müreffeh tutacağım. Son 4 yıldaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakmalıyız.



Trump'ın Yardımcısı James David Vance ise şunları söyledi:

Bana gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim. ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attık. Tarihin en büyük ekonomik geri dönüşünü de Trump'ın liderliğinde yapacağız.


Harris konuşmasını iptal etti

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi. Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.


Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "
Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var
" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

#Donald Trump
#ABD
#ABD Seçimleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem ayı nedir, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?