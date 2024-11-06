Trump zaferini ilan etti: ABD'nin 47. başkanıyım

ABD’de başkanlık seçiminde sonuçlar netleşmeye başlarken, gözler son 3 delege sayısına ihtiyacı bulunan ve yarışı önde götüren Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın açıklamalarında. Seçim karargahı olan Florida'da konuşan Trump, ''Eşi görülmemiş siyasi bir zafer, tarih yazdık. ABD'nin 47.başkanıyım'' ifadelerini kullandı. Senato'nun kontrolünü de aldık diyen Trump, '' ABD'yi yeniden harika yapacağız, sizi gururlandıracağız'' dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 47'nci başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki seçim yarışının kazananını en çok oyu alan değil, 270 delege sayısına ulaşan belirleyecek.
Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı. Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Ülkemizi iyileştireceğiz.
ABD'nin 47. başkanıyım
Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim. Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer.
'Senato'nun kontrolünü geri aldık'
Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor. Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.
'Gerçekten özel şeyler yapacağız'
Şimdi seçilmiş başkan yardımcısı diyebilirim artık: J.D. Vance gerçek bir savaşçı. Düşman kampına gidiyor. Yani bazı kanallardan bahsediyorum. O kanallara çıkıp zor soran gazetecileri paramparça etti.
Ülkemize giremezler demiyorum ama kanuni olarak girmeleri lazım.
'Yeni bir yıldızımız var: Elon'
Süper dahilerimizi korumamız gerekiyor.
'Borçları kapatacağız, vergileri düşüreceğiz'
Gidişatı tersine çevireceğiz. Bugün, Amerikan halkının ülkelerinin kontrolünü geri aldığı gün olarak hatırlanacak. Borçları kapatacağız, vergileri düşüreceğiz.
Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Amerika'yı güçlü ve müreffeh tutacağım. Son 4 yıldaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakmalıyız.
Bana gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim. ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attık. Tarihin en büyük ekonomik geri dönüşünü de Trump'ın liderliğinde yapacağız.
Harris konuşmasını iptal etti
ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi. Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.