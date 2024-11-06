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Elon Musk'tan dikkat çeken Trump paylaşımı: Gelecek böyle olacak

Elon Musk'tan dikkat çeken Trump paylaşımı: Gelecek böyle olacak

Lokman Özdemir
09:456/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Donald Trump - Elon Musk
Donald Trump - Elon Musk

ABD'de milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercih yaparak oy kullandı. Seçim sonuçlarını Trump ile birlikte izleyen Elon Musk'tan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Dünya ABD'de yapışan seçimlere kilitlendi. Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. Yarışı Trump önde götürüyor.


Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Florida'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile birlikte takip etti.


Kabinede yer mi alacak?


Trump'ın kabinesinde yer alacağı konuşulan Elon Musk, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.


'Gelecek böyle olacak'


Trump ile birlikte seçim fotoğrafı paylaşan Musk
''Gelecek böyle olacak''
olacak ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.




#Elon Musk
#ABD
#Seçim
#Donald Trump

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