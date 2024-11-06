Elon Musk'tan dikkat çeken Trump paylaşımı: Gelecek böyle olacak

Dünya ABD'de yapışan seçimlere kilitlendi. Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. Yarışı Trump önde götürüyor.

Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Florida'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile birlikte takip etti.

Trump'ın kabinesinde yer alacağı konuşulan Elon Musk, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.