New York Times ABD seçim sonucunu duyurdu: Yüzde 95 kazanıyor

ABD'deki 'başkanlık' seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan The New York Times, seçim sonuçlarını duyurduğu haberinde "Yüzde 95 Donald Trump kazanıyor" başlığını kullandı.
Dünyanın yakından izlediği ABD başkanlık seçimlerinde sona yaklaşılıyor
60'ıncı başkanlık seçimlerinin yapıldığı ülkede bazı eyaletlerde oy sayımı neredeyse tamamlandı.
Delege sayısının kazanımı belirlediği bu seçimde Trump, haritayı kırmızıya boyamış durumda.
"Yüzde 95 Trump kazanıyor"
Güncel anket verileri, şimdiye kadar bildirilen oylar ve kalan oylardan çıkması tahmin edilen sonuca ilişkin anlık bildirim sağlayan NY Times, kazananın yüzde 95 ihtimalle Donald Trump olacağını bildirdi.