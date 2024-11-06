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New York Times ABD seçim sonucunu duyurdu: Yüzde 95 kazanıyor

New York Times ABD seçim sonucunu duyurdu: Yüzde 95 kazanıyor

Lokman Özdemir
09:226/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Donald Trump
Donald Trump

ABD'deki 'başkanlık' seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan The New York Times, seçim sonuçlarını duyurduğu haberinde "Yüzde 95 Donald Trump kazanıyor" başlığını kullandı.

Dünyanın yakından izlediği ABD başkanlık seçimlerinde sona yaklaşılıyor


60'ıncı başkanlık seçimlerinin yapıldığı ülkede bazı eyaletlerde oy sayımı neredeyse tamamlandı.


Kritik 7 eyaletten Kuzey Karolina ve Georgia’da açılan sandık sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi aday
Donald Trump
’ın önde olduğu belirtildi.

Delege sayısının kazanımı belirlediği bu seçimde Trump, haritayı kırmızıya boyamış durumda.



"Yüzde 95 Trump kazanıyor"


Demokrat aday Kamala Harris'e açıkça desteğini açıklayan
The New York Times Gazetesi
, oy sayımı sürerken kimin galip geleceğine ilişkin tahminini yayınladı.

Güncel anket verileri, şimdiye kadar bildirilen oylar ve kalan oylardan çıkması tahmin edilen sonuca ilişkin anlık bildirim sağlayan NY Times, kazananın yüzde 95 ihtimalle Donald Trump olacağını bildirdi.



#ABD
#Trump
#seçim
#Donald Trump

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