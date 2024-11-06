Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'ortak alfabe' açıklaması: Geleceğimizin nişanesi





#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’te ⁠"Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde konuşuyor.https://t.co/2VnAKcLira — Yeni Şafak (@yenisafak) November 6, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz.

Türk dünyasını çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız.

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. Gazze'de 50 bin masum hayatını kaybetti. İsrail kan ve göz yaşını yaymak istiyor. Bu hedefi Lübnan saldırılarında da görüyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını ne kadar sahiplenirsek kendi birlik ve ve beraberlimizi de kuvvetlendiririz.

"Afganistan halkının yanındayız"

Savaşın en başından beri her iki tarafın masada olduğu müzakere sürecini, adil barışı destekliyoruz. Türk devletleri olarak barışa destek vermemiz önemli. Coğrafyamızın istikrarını Afganistan'daki gelişmelerden ayrı görmüyoruz. Afgan halkının yanındayız. Geçici yönetimin de insan haklarını esas alması kendilerine yeni kapı açacaktır.

Ortak alfabede mutabık kalındı

Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek.