Uyuşturucu tacirine operasyon: 542 kullanımlık madde, sıvı uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 542 kullanımlık uyuşturucu madde, 172 gram sıvı uyuşturucu ve 13 uyuşturucu hap ile ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.O., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündem

Kırşehir'de kaçak ürün baskını: Binlerce liralık ürün ele geçirildi

Gündem

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama