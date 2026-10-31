Yıkılma korkusu yaşadılar: Fırındaki fayanslar düştü, kolonlardan çatırdama sesleri geldi, dört katlı apartman boşaltıldı

Marulcu Mahallesi Hacıfellahi Caddesi'ndeki Yakup Apartmanı'nın bazı sakinleri, binanın kolonlarının çatırdadığı ve evlerinden yıkılacakmış gibi sesler geldiği gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.





Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.







