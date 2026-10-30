Afyonkarahisar’daki kazılarda 2 bin yıllık kaplıca kalıntıları bulundu

Sosyal medyadan satıyorlardı: Sucuk, kavurma ve peynirden oluşan 3,62 ton gıda ürününe el konuldu

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda sucuk, kavurma ve peynirden oluşan yaklaşık 3,62 ton gıda ürününe el konuldu.