İsrail ateşkes için Katar’da: Hedef Trump gelmeden anlaşmak

Önceki esir takasında, İsrailli esirler Kassam mücahitleriyle vedalaşmış ve hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söylemişti.
Siyonist İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya giden heyetin "kısıtlı bir yetkiye" sahip olduğu kaydedildi.
Trump’tan önce yürürlüğe girebilir
Trump’tan önce yürürlüğe girebilir
İsrailli yetkili, Tel Aviv'in "bu ay içinde" ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından önce yürürlüğe girebileceğini öne sürdü.
Ayrıca haberde, taraflar arasındaki müzakerelerin son dönemde ciddi ilerleme kaydettiği belirtildi.
Katz: Anlaşmaya en yakın noktadayız
Katz: Anlaşmaya en yakın noktadayız
İsrail Savunma Bakanı Yisrael
Katz, “Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız.”
ifadesini kullanmıştı. Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.
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