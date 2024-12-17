Gazze’de ateşkes mi sağlanacak? İsrail 'ay bitmeden' Hamas'la anlaşmak istiyor

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada" olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullanmıştı.