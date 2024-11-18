Filistinli esir İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı: İşkence, aç bırakma ve tıbbi ihmaller

"Bu tür fiziksel işkenceler, günlük işkencenin en belirgin biçimi haline geldi ve buna çocuk, hasta, yaşlı bütün tutuklular maruz kalıyor"

"Bu tür fiziksel işkenceler, günlük işkencenin en belirgin biçimi haline geldi ve buna çocuk, hasta, yaşlı bütün tutuklular maruz kalıyor"

Cezaevine girmeden önce bacakları ampute edilmiş bir Filistinlinin görevliler tarafından darbedildiğini aktaran Filistinli tutuklu, Ofer Hapishanesi idaresinin, bacakları kesilmiş olmasına rağmen bu kişiyi her gün yatağından inmeye ve yüz üstü yere yatmaya zorladığını, bunu her gün 4 kez tekrar ettiklerini belirtti.