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İsrail Lübnan'da 2 beldeyi 'askeri bölge' ilan etti

İsrail Lübnan'da 2 beldeyi 'askeri bölge' ilan etti

07:3617/11/2024, الأحد
G: 17/11/2024, الأحد
AA
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İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor.
İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor.

İşgalci İsrail, Lübnan sınırında karadan ve havadan düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki iki beldeyi geçici olarak "kapalı askeri bölge" ilan etti. Ayrıca, Çatışmaların yaşanabileceği bölgelere sivillerin girişini yasakladığı bildirildi.

İsrail güçleri açıklamasında, söz konusu kararın Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılar kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.


Kapalı askeri bölge ilan edildi

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında yer alan Metula ve Kfar Yuval yerleşim bölgelerinin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun çatışmaların yaşanabileceği bölgelere sivillerin girişini yasakladığı kaydedildi.


Açıklamada, söz konusu askeri bölge ilan kararının yarın geceye kadar geçerli olduğu ifade edildi.


Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail güçleri, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.



#askeri bölge
#Lübnan sınırı
#İsrail

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