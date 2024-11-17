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Alman polisi İsrail ve PKK’ya kalkan oldu

Alman polisi İsrail ve PKK’ya kalkan oldu

04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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PKK mitinginde Alman polisine korumalık görevi düştü.
PKK mitinginde Alman polisine korumalık görevi düştü.

Berlin’de İsrail karşıtı eylemi dağıtan Alman polisi, Filistin destekçilerini yaka paça gözaltına aldı. Alman polisi aynı gün Köln’deki PKK mitinginde ise korumalığa soyundu. Skandal mitingde bebek katili Öcalan’ın posterleri açıldı.

Almanya’dan tarihi ikiyüzlülük. İsrail karşıtı eylemde çok sayıda kişiyi gözaltına alan Alman polisi, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösteriye ise göz yumdu.


İSRAİL KARŞITI EYLEME GÖZALTI

Başkent Berlin’deki Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan 1000’e yakın kişi, Filistin ve Lübnan bayrakları açıp “Terörist İsrail” sloganları attı. Aynı güzergahta İsrail yanlısı bir grup eylemi provoke etmeye kalktı. Eylemde kurallara uyulmadığını savunan Alman polisi, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği noktada yürüyüşü sonlandırıp çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı.


TERÖR YANDAŞLARINA POLİS KORUMASI

Berlin’de İsrail karşıtı protesto polis müdahalesiyle engellenirken, Köln’de ise terör örgütü PKK yandaşları miting yaptı. Bebek katilinin posterleri ve örgüt paçavralarının açıldığı mitingde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması istendi. Deutzer-Werft Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe Alman polisinin korumalık yapması dikkat çekti.


#Almanya
#polis
#PKK
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#Filistin

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