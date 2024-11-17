Alman polisi İsrail ve PKK’ya kalkan oldu

Almanya’dan tarihi ikiyüzlülük. İsrail karşıtı eylemde çok sayıda kişiyi gözaltına alan Alman polisi, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösteriye ise göz yumdu.

Başkent Berlin’deki Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan 1000’e yakın kişi, Filistin ve Lübnan bayrakları açıp “Terörist İsrail” sloganları attı. Aynı güzergahta İsrail yanlısı bir grup eylemi provoke etmeye kalktı. Eylemde kurallara uyulmadığını savunan Alman polisi, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği noktada yürüyüşü sonlandırıp çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı.