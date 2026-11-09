Fransa'da eylemcilerin yeni hedefi Katolik okulu oldu: Yanıcı maddelerle ateşe verdiler

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Fransa genelinde süregelen protestolar ve giderek tırmanan toplumsal gerilim, ülkenin kuzeyindeki eğitim kurumlarını da etkisi altına aldı. Nord bölgesinde yer alan Roubaix kentindeki özel Katolik lisesi Lycée Saint-Rémi, protestoların ve öğrenci eylemlerinin gölgesinde maskeli saldırganların hedefi oldu.

Ülke genelindeki protesto dalgasıyla eş zamanlı olarak Roubaix'deki okullarda da öğrenci eylemleri ve okul girişlerini barikatlarla kapatma girişimleri yaşanıyordu. Olayın yaşandığı Saint-Rémi Lisesi'nde de saldırı öncesinde öğrencilerin okul girişini kapatmaya çalıştığı ve sokaktaki eylem tansiyonunun binaya yansıdığı öğrenildi. Tam da bu gergin atmosferin ortasında sabah saatlerinde ortaya çıkan maskeli iki kişi, okulun ahşap giriş kapısına yanıcı sıvı dökerek çakmakla ateşe verdi.

Protesto gösterilerinin ve liselerdeki blokaj eylemlerinin hemen ardından meydana gelen bu kundaklama olayları, Fransa'da sokağın geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerin yayılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluşurken, güvenlik güçleri eylemlerin gölgesinde kalan bu kundaklama olayını gerçekleştiren maskeli kişilerin kimliklerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.