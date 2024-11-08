Almanya erken seçime gidiyor: Üçlü koalisyon darmadağın

Almanya'da, Hür Demokrat Parti (FDP), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, yaşanan iç anlaşmazlıklar nedeniyle çöktü. Almanya Şansölyesi (Başbakan) Olaf Scholz'un, aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini de yürüten FDP Lideri Christian Lindner'i görevden alması üzerine parti koalisyondan çekilme kararı aldı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Berlin'de yaptığı açıklamada, parti lideri olan Maliye Bakanı bakanlık görevinden alınmasının ardından tüm FDP'li bakanların hükümetten geri çekildiğini ve Cumhurbaşkanı'na istifalarını sunduğunu bildirdi. Gelişmelerin ardından Başbakan Scholz'u topa tutan Lindner, "Almanya'nın yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak güce sahip değil" diyerek erken seçim önerdiğini ancak bu önerisinin reddedildiğini kaydetti. Yeşiller Partisi Lideri Robert Habeck, FDP'ye eleştiriler yönelterek, "Biz Avrupa'da barış ve özgürlük istiyoruz ve burada özel bir rolümüz var. FDP, bu fırsatları değerlendirmeye, bu yollara girmeye hazır değildi" diye konuştu. Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies, Lindner yerine Almanya'nın yeni maliye bakanı oldu.