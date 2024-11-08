Almanya erken seçime gidiyor: Üçlü koalisyon darmadağın

Almanya’da Başbakan Scholz'un Maliye Bakanı Lindner'i görevden almasıyla tetiklenen siyasi kriz ülkeyi sarstı. FDP'nin hükümetten ayrılmasıyla ‘trafik ışığı’ koalisyonu sona erdi. Scholz'un erken seçim kararı alması bekleniyor.
Almanya'da, Hür Demokrat Parti (FDP), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, yaşanan iç anlaşmazlıklar nedeniyle çöktü. Almanya Şansölyesi (Başbakan) Olaf Scholz'un, aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini de yürüten FDP Lideri Christian Lindner'i görevden alması üzerine parti koalisyondan çekilme kararı aldı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Berlin'de yaptığı açıklamada, parti lideri olan Maliye Bakanı bakanlık görevinden alınmasının ardından tüm FDP'li bakanların hükümetten geri çekildiğini ve Cumhurbaşkanı'na istifalarını sunduğunu bildirdi. Gelişmelerin ardından Başbakan Scholz'u topa tutan Lindner, "Almanya'nın yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak güce sahip değil" diyerek erken seçim önerdiğini ancak bu önerisinin reddedildiğini kaydetti. Yeşiller Partisi Lideri Robert Habeck, FDP'ye eleştiriler yönelterek, "Biz Avrupa'da barış ve özgürlük istiyoruz ve burada özel bir rolümüz var. FDP, bu fırsatları değerlendirmeye, bu yollara girmeye hazır değildi" diye konuştu. Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies, Lindner yerine Almanya'nın yeni maliye bakanı oldu.
MART AYINDA SANDIK BAŞINA
FDP'nin erken seçim önerisini reddeden Almanya Şansölyesi Olaf Scholz basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştüğünü ve Linder'in görevden alınmasını onaylamasını istediğini belirten Scholz, "15 Ocak 2025'te Federal Meclis'ten güvenoyu isteyeceğim. Parlamento üyeleri erken seçimin önünün açılıp açılmayacağına karar verebilecekler. Bu seçim, Anayasa'da öngörülen sürelere uygun olarak en geç mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilebilir” dedi. Almanya’da ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Başbakan Olaf Scholz'un derhal, en geç gelecek hafta Federal Mecliste güven oylamasına gitmesini istedi. Federal Mecliste yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan “trafik ışığı” koalisyonunun önceki akşam sonlandığını, böylelikle yasama döneminin bittiğini savundu.