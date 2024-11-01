İlk yarayı sanayi üssü Almanya alacak

Avrupa'nın Çin'le özellikle otomotiv üzerinden giriştiği ticaret savaşından ilk yarayı Almanya'nın alması bekleniyor. Pekin'in misillemesiyle Almanya’da yeni iflas dalgasının başlayabileceğinden endişe ediliyor. Alman otomotiv sektöründen gelen fabrika kapatma kararları ülkenin toparlanma ihtimalini de azaltıyor.
Avrupa ile Çin arasında ticaret savaşlarının ikinci perdesi aralandı. Sert rekabet ortamında kan kaybeden Avrupa’da, en büyük yarayı kıtanın sanayi üretimini önemli ölçüde üstlenen Almanya alacak gibi görünüyor. Almanya’da başta taşımacılık ve depolama, inşaat ve otomotiv sektörü olmak üzere birçok farklı alanda arka arkaya gelen iflaslar, ülke ekonomisini çıkmaza sürüklüyor.
ENERJİ KRİZİNİ AŞAMADAN İKİNCİ KRİZ KAPIDA
Yakın zamanda yaşadığı enerji krizinin etkilerini hala tam olarak atlatamayan kıtanın sanayi devi Almanya’daki yapısal çıkmaz, artan maliyetler ve siparişlerde yaşanan yavaşlama daha da büyümeye başladı. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Genel Müdürü Martin Wansleben de kısa süre önce, ağır bürokrasi ve düşük yatırımların ekonomiyi sıkıştırdığını vurgulayarak, Alman ekonomisinde toparlanma umudu olmadığını dile getirdi.
OTOMOTİV DEVİNDE KIRMIZI ALARM
Almanya’nın lider otomotiv üreticilerinden olan ve bünyesinde Volkswagen, Audi, Skoda, gibi markaları barındıran Volkswagen Grubu, Almanya’da 3 fabrikasını, Brüksel’de ise 1 fabrikasını kapatma kararını duyurdu. Yaklaşık 3 bin çalışanın olduğu Brüksel’deki Audi fabrikasında, bu yıl sonuna kadar işten çıkarma yapılmayacağı vurgulanırken, grubun Almanya’da da en az üç fabrikayı kapatarak geniş çaplı işten çıkarmalara gitmeyi planlıyor. Şirket 2024’ün üçüncü çeyreğinde karının yüzde 41,7 düşüşle 2,8 milyar avroya gerilediğini açıkladı. Ayrıca, temmuz-eylül döneminde araç satışlarının yüzde 8,3 azalarak 2 milyon 122 bine düştüğü belirtildi. Çin'deki satışların düşmesi, şirketin karlılığı üzerinde baskı oluştururken, VW Grubu'nun merkezi markası Volkswagen, yalnızca yüzde 2 kâr marjı elde etti.
TEDARİKÇİLER DE ZOR DURUMDA
Ana otomotiv üreticilerinin yanı sıra bu sektörde birçok markaya hizmet veren alt markalarda da sancı artıyor. Almanya’nın önde gelen parça tedarikçisi firmalardan WKW (Walter Klein Group) ile Federnfabrik Erwin Lutz da iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu iflasların 2 binin üzerinde kişiyi işinden edeceği tahmin ediliyor.
İflas dalgası yayılıyor
- Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, 2024'ün ilk yarısında ülkede iflas eden işletme sayısı geçen yıla göre yüzde 24,9 artarak 10 bin 702'ye ulaştı. Her 10 bin işletmeden 31,2’si iflas bildirirken, iflas oranları 10 binde 60,9 ile en çok taşımacılık ve depolama sektöründe yaşandı. Taşımacılık ve depolamayı, 10 binde 47,4 iflas oranı ile inşaat sektörü izledi. İlk yarıda şirketlerin alacaklılara ödemesi gereken toplam borç 32,4 milyar avro olurken, kişisel iflas başvuruları da yüzde 6,7 oranında artışla 35 bin 371’e çıktı. Ağustos ayında ise iflas başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 arttı. ‘Ekonomist beklenti’ anketine göre Almanya, resmen resesyona girdi. 3’üncü çeyrek GSYH’nın da negatif geleceğini değerlendiren ekonomistler ‘artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler ülkeyi resesyona sürükledi’ değerlendirmesini yaptı.