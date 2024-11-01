İlk yarayı sanayi üssü Almanya alacak

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, 2024'ün ilk yarısında ülkede iflas eden işletme sayısı geçen yıla göre yüzde 24,9 artarak 10 bin 702'ye ulaştı. Her 10 bin işletmeden 31,2’si iflas bildirirken, iflas oranları 10 binde 60,9 ile en çok taşımacılık ve depolama sektöründe yaşandı. Taşımacılık ve depolamayı, 10 binde 47,4 iflas oranı ile inşaat sektörü izledi. İlk yarıda şirketlerin alacaklılara ödemesi gereken toplam borç 32,4 milyar avro olurken, kişisel iflas başvuruları da yüzde 6,7 oranında artışla 35 bin 371’e çıktı. Ağustos ayında ise iflas başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 arttı. ‘Ekonomist beklenti’ anketine göre Almanya, resmen resesyona girdi. 3’üncü çeyrek GSYH’nın da negatif geleceğini değerlendiren ekonomistler ‘artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler ülkeyi resesyona sürükledi’ değerlendirmesini yaptı.