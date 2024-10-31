Havacılıkta hedef 250 milyon yolcu

Toplam hava yolu yolcu sayısı 2003'te 34 milyon kişi iken, bu sayı 2023 sonunda yüzde 530 yükselişle 214 milyon kişiye erişti. 2024'ün Eylül ayı sonunda ise toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 büyüyerek 177,35 milyon kişi oldu. Türk hava yolu şirketlerine ait kargo uçaklarının toplam yük kapasitesi de 2003 yılında 303 ton iken, eylül sonu itibarıyla yüzde 785 artarak 2 bin 681 tona çıktı.

Türkiye demir yolu çalışmalarıyla ilgili de büyük atılım yaptı. 2003'te 10 bin 959 kilometre olan demir yolu hat uzunluğu, 2024 yılı Eylül sonu itibarıyla 2 bin 251 kilometresi hızlı hat olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometreye yükseldi. Aynı dönemde 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğu, yüzde 243 artışla 7 bin 274 kilometreyi buldu.