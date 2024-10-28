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Türkiye'ye gelen yolcunun valizinden 17 timsah çıktı

Türkiye'ye gelen yolcunun valizinden 17 timsah çıktı

16:4928/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
DHA
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Sürüngen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürüngen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Mısır'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcunun valizinde 17 Nil timsahı ile 10 Nil varanı ele geçirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan yurda giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından arama yapıldı.

Şüphelinin valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan
12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı
, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu.




#İstanbul Havalimanı
#Timsah
#Kaçak
#Mısır

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