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Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok: 103 milyon TL değerinde ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok: 103 milyon TL değerinde ele geçirildi

Halil Akkoç
08:4428/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakanlık ekipleri operasyon düzenledi.
Bakanlık ekipleri operasyon düzenledi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 103 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi." denildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi"
denildi.

"34 BİN 958 KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ"

Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir TIR'a yönelik 2'nci operasyona ilişkin ise,
"Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 Türk lirası toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor"
ifadelerine yer verildi.
#Ticaret Bakanlığı
#Hamzabeyli Gümrük Kapısı
#Operasyon
#Uyuşturucu

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