Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok: 103 milyon TL değerinde ele geçirildi

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi"