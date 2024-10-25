Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere inat daha çok üreteceğiz

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ataşehir'de bulunan Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve çok sayıda iş insanı katıldı. TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını lanetleyen ve şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Bakan Bolat, Türkiye'de gerçekleştirilen E-Ticaret verilerini açıklayarak katılımcılara bilgiler verdi. Konuşma sonrası Bakan Ömer Bolat ve diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.

"SALDIRININ ZAMANLAMASI DA ÇOK MANİDAR OLMUŞTUR"

Bakan Bolat, "Sözlerimin başında iki gün önce, Türkiye'mizin parlayan yıldızı savunma sanayi sektörümüzün göz bebeği kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi kısa adıyla TUSAŞ tesislerine düzenlenen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bakan olarak göreve atanmadan hemen önce bir yıl kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığım TUSAŞ'ın, Türkiye'mizin savunma sanayinde son 15 sene boyunca nasıl önemli bir fonksiyon oynadığını ve nasıl çok önemli ürünler geliştirip, Türkiye'mizin savunma sanayi ihtiyacını karşıladığını yakinen bilen birisiyim. Bu saldırının zamanlaması da çok manidar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet olarak Rusya'nın Tataristan bölgesinin başkenti Kazan'da BRICS zirvesine katılmak için ayak bastığımız saatlerde meydana gelen bu saldırı hakikaten sanki bir mesaj veriyor gibiydi. Ve Türkiye'mizin birliğini, beraberliğini, huzurunu, istikrarını hedef almıştı. Savunma sanayimiz de hedef almıştı. Savunma sanayimiz gerçekten ülkemizin gururu haline geldi. Türkiye'nin dünyada teknoloji yarışında geri kalmaması için ve ön sıralarda yer alması için büyük bir atak yaptığımız çok önemli bir sektörümüzdü" ifadelerini kullandı.





"KENDİLERİNE AMBARGO UYGULAMAYACAK GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ BULDULAR"

Saldırının İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Fuarının yapıldığı günlerde yapılmasına da değinen Bolat, "Salı günü fuar açıldı biliyorsunuz. Yurt dışından tam 300 delegasyon katıldı bu fuara ve halen katılıyor. 6,2 milyar dolarlık savunma sanayi ihracat projeleri imzalandı. Türkiye, savunma sanayinde dünyada 11'inci sıraya yükseldi. 12 milyar dolar yıllık üretimimiz var. Geçen yıllığı 5,3 milyar dolar ihracatla kapamıştık. Bu yılı inşallah 6,5 milyar dolarlık en az bir ihracat rakamı hedefliyoruz. Ve 100 bine yakın çalışan ve toplam 3 bin 500 kamu ve özel sektör işletmesinin çalıştığı bir alan savunma sanayi. Savunma sanayindeki başarımız ve sattığımız ürünler Türk sanayine de itibar ve saygınlık kazandırdı. O nedenle teröristlere inat, Türkiye'nin yolunu kesmek isteyenlere inat. İnşallah daha çok ilerleyeceğiz, daha çok üreteceğiz ve daha çok ihracat yapacağız. Avrasya coğrafyasında, güneyde, kuzeyde, doğuda, Balkanlarda, Afrika'da, Asya'da ülkeler kendilerine ambargo uygulamayacak, kendilerine şartlar dikte ettirmeyecek, güvenilir bir tedarikçi buldular. Türkiye bu anlamda güvenilir, kaliteli üretim yapan, teknolojisi gelişmiş ve çok iyi bir tedarikçi ülke konumuna ulaşmış oldu. O yüzden de bu terör saldırısına dünyadan çok büyük bir tepki geldi. Taziye ve geçmiş olsun mesajları ulaştı. Batıdan, doğudan, kuzeyden, güneyden. Tam 108 ülkeden, Uluslararası kuruluşlardan tepkiler ortaya konuldu. Vefat eden şehit kardeşlerimiz için başsağlığı mesajları oldu" diye konuştu.

"E-TİCARET HACMİ 2023 YILINDA 1 TRİLYON 850 MİLYAR LİRAYA ULAŞMIŞTIR"

Dijitalleşmenin, kamu hizmetleri, ticaret, eğitim, reklamcılık gibi birçok alanda çok hızlı bir şekilde kendini gösterdiğini ifade eden Bolat, "Türkiye'de 2020 yılı başında ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle e-ticaretin hızla büyüdüğünü ve vazgeçilemez bir unsur haline geldiğinin altını çizdi. E-Ticaret rakamlarını da açıklayan Bakan Bolat, "Bu kapsamda 2023 yılında internet üzerinde mal veya hizmet siparişi veren fertlerin oranı yüzde 49,5 arkadaşlar. Yani ülkemizde her iki tüketiciden biri internet üzerinden alışveriş yapmış bulunmakta. Pandemiden bir yıl önce 2019'da sadece 136 milyar lira olan e-ticaretin hacmi 2023 yılında 13 katın üzerinde bir artış göstererek 1,85 trilyon yani 1 trilyon 850 milyar liraya ulaşmıştır. 2019 'da pandeminden bir yıl önce toplam ticaretteki payı da o tarihte yüzde 4,5'du. Şu anda toplam ticaretteki payı yüzde 21,5'a yükselmiştir. 2019'da 68 bin 457 olan e-ticareti yapan firma işletme sayısı 4 yıl sonra 2023'te yüzde 717 artışla 559 bin 412 işletmeye ulaşmıştır. Denetlemeler sonucunda idari müeyyidelerle cezalandırılmaya başlanmıştır" dedi.

"CEZALAR 2020 MAYIS'TAKİ KANUNA GÖRE TAM 10 KATI ARTTIRILDI"

E-Ticaret denetlemelerinin sıklaştırıldığını söyleyen Bakan Bolat, "29 Mayıs 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan kanunlarla da en önemlisi rekabet kurulunun soruşturmalarının süresi 1-1,5 yıl gibi uzun bir süre alırken 3-6 ay gibi bir sürede sonuçlandırılması kararı getirildi. Rekabet kurulunun biliyorsunuz firma bazında cezanın yüzde 1'inden 10'una kadar eylemin durumuna göre idari ceza verme yetkisi var. Bunun yanında fahiş fiyat uygulamalarına karşı da cezalar 2020 Mayıs'taki kanuna göre tam 10 katı arttırıldı. Tüketicileri daha etkin koruyacak yeni düzenlemeler de kabul edildi. Tüketicilerin daha etkin korunmasını sağlayan bu kanun ile tüketici kredisi ve konut kredisi sözleşmelerinin mesafeli usulle de kurulabilmesi imkanı getirildi. Yani dijital ortamda da bu kredileri kullanma ortamı getirildi. Hem sektöre hem tüketicilerimize ticari hayatın dinamizmine uygun kolaylıklar sağlandı. Kadınların ticari hayata katılımının teşviki, mal veya hizmet anlamında tüketicilere başta cayma hakkı olmak üzere yeni haklar tanındı. Saadet zinciri olarak bilinen ve yasa dışı olan piramit sistemlerden kaynaklı dolandırıcılıkların neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla da doğrudan satış sözleşmelerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı" şeklinde konuştu.







