Bakan Bolat BRICS+ Liderler Toplantısı'nı değerlendirdi: Yatırımları artırma kararlılığımızı ortaya koyduk

"Muhatap ülkelerle gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerimizi güçlendirme, ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın ve milletimizin refahı, güvenliği ve istikrarı için her şart altında çalışmaya, terörün her çeşidiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle önceki gün Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum"