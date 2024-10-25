Bakan Bolat BRICS+ Liderler Toplantısı'nı değerlendirdi: Yatırımları artırma kararlılığımızı ortaya koyduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı"na ilişkin, muhatap ülkelerle gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri güçlendirme, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığı bir kez daha ortaya koyduklarını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan "Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, ticaret, diplomasi, savunma sanayisi, teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda attığı adımlar sayesinde yükselen bir güç olarak küresel arenada öne çıktığını belirten Bolat, ülkenin, bazı odakların engelleme çabalarına karşılık yoluna büyük kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.
Terörle mücadelede kararlılık mesajı
Bolat, şunları kaydetti: