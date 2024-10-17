Bakan Bolat açıkladı: İşte TOGG’un 9 aylık satış rakamı

2002'de Türkiye'de otomotiv üretiminin 346 bin 565 olduğunu ve geçen yıl bu sayının 4,5 kat artışla 1 milyon 468 bin 393'e ulaştığını söyleyen Bakan

Bolat, "Böylece Avrupa'da 4'üncü sıraya yükselmiş olduk. İhracat da önemli. İhracatta da 2002 yılında 257 bin 775 araç ihracatı yaptık, 4 katı bir artışla 2023'te 1 milyon 18 bin 247 motorlu araç ihracatı gerçekleştirdik. Yan sanayi, yedek parça satışlarıyla beraber 35 milyar dolar otomotiv sektöründen elde ettiğimiz ihracat dövizi oldu. Yerli otomobilin satışları da 2002'de yılda 35 bin 601 idi. Bu da 2023'te 311 bin 352'ye yükseldi.

Elektrikli yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının ocak-eylülünde 5 bin 604 satış gerçekleştirirken, 2024'ün ocak-eylül döneminde 17 bin 49 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar daha yukarılara çıkacak