Bakan Bolat açıkladı: İşte TOGG’un 9 aylık satış rakamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Elektrikli yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının ocak-eylülünde 5 bin 604 satış gerçekleştirirken, 2024'ün ocak-eylül döneminde 17 bin 49 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar daha yukarılara çıkacak" dedi. Bolat, "Yan sanayi, yedek parça satışlarıyla beraber 35 milyar dolar otomotiv sektöründen elde ettiğimiz ihracat dövizi oldu." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nu (MASFED) ziyaret etti. Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin otomotiv sektöründe üretim yolculuğuna 1971'de başladığını ve aradan geçen 52 yıl sonunda dünyada sayılı güçlü oyunculardan biri haline geldiğini söyledi.
"Otomotivde ihracat 35 milyar dolar"
"649 işletmeye 397,5 milyon TL ceza uyguladık"
Bakan Bolat, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele etmek için yürürlüğe konulan birçok düzenleme olduğunu belirterek, sözleri şöyle sürdürdü:
"Bu kapsamda, 6 ay-6 bin kilometre olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik ve bu düzenlemeye aykırı satışları noterlikler nezdinde engelledik. Söz konusu kısıtlamanın kapsamına motosikletleri de dahil ettik ve uygulamanın süresini 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzattık. Yine, ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik getirilen kısıtlamanın uygulama süresini, piyasa üzerindeki olumlu etkisini de göz önünde bulundurarak 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzattık. Bir başka düzenlememiz ile otomobil yetkili bayilerinin, satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuar almaya veya takasa zorlama gibi vatandaşlarımızın taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasını yasakladık. Otomotiv sektörüne yönelik getirdiğimiz 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması, ilan kısıtlaması, otomotiv stokçuluğu ve yetki belgesiz faaliyette bulunmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında, 2023 yılı Haziran ayından bugüne 649 işletmeye yaklaşık 397,5 milyon TL idari para cezası uyguladık."
MASFED Başkanı Aydın Erkoç ise, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Bakan Bolat, MASFED Başkanı Aydın Erkoç ve sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.