Bakan Bolat ekonomideki kritik verileri açıkladı: İthalat ilk dokuz ayda yüzde sekiz azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret politikası çerçevesinde alınan tedbirler ve anti enflasyonist uygulanan programla 2024'ün ilk dokuz ayında ithalatın yüzde sekiz azaldığını açıkladı. Bu azalışla genel mal ithalatının 253 milyar dolara gerilediğini ifade eden Bakan Bolat, "İlk dokuz ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığındaki azalma da ilk dokuz ayda yüzde 31.5 oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 68 iken yıl yüzde 77 oldu." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'ün ilk dokuz ayında ithalatın yüzde dokuz azaldığını açıkladı.
Bakan Bolat, A Haber canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"Krizlere rağmen ihracat arttı ithalat azaldı"
"İthalatta gerek dış ticaret politikası çerçevesinde alınan tedbirler, gerekse anti enflasyonist uygulanan programla iç talebe yönelik aşırı ısınmayı önlemek amacıyla kredilerin azalması nedeniyle ithalatımızda önemli bir gerileme söz konusu oldu. Bu yıl ilk dokuz ayda yüzde 8 azalışla genel mal ithalatımız 253 milyar dolara geriledi. İlk dokuz ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara geriledi.
Dış ticaret açığındaki azalma da ilk dokuz ayda yüzde 31.5 oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 68 iken yıl yüzde 77 oldu. Son 15 ayda dış ticaret açığımız 43 milyar dolar cari işlemler açığımız da 44,4 milyar dolar azalmış oldu."