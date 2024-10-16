Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Bolat ekonomideki kritik verileri açıkladı: İthalat ilk dokuz ayda yüzde sekiz azaldı

Bakan Bolat ekonomideki kritik verileri açıkladı: İthalat ilk dokuz ayda yüzde sekiz azaldı

19:1116/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret politikası çerçevesinde alınan tedbirler ve anti enflasyonist uygulanan programla 2024'ün ilk dokuz ayında ithalatın yüzde sekiz azaldığını açıkladı. Bu azalışla genel mal ithalatının 253 milyar dolara gerilediğini ifade eden Bakan Bolat, "İlk dokuz ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığındaki azalma da ilk dokuz ayda yüzde 31.5 oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 68 iken yıl yüzde 77 oldu." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'ün ilk dokuz ayında ithalatın yüzde dokuz azaldığını açıkladı.

Bakan Bolat, A Haber canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fahiş fiyatla mücadele kapsamında kesilen cezanın 10 bin lirada 100 bin liraya, azami cezanın ise 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldığını ifade eden Bakan Bolat,
stokçuluk
ta ise cezanın 12 milyon liraya çıkarıldığını belirtti.
Türkiye'deki ticaretin yüzde 21,5'inin e-ticaretten sağlandığını ve iç ticareti korumak adına gümrük vergisi uygulamasının getirildiğini aktaran Bolat,
ihracatçılar
a da 21.2 milyar destek ayrıldığını ve her türlü desteğin verildiğinin altını çizdi.

"Krizlere rağmen ihracat arttı ithalat azaldı"

Rusya'ya yönelik ihracat sıkıntısına ve İsrail'in saldırılarının neden olduğu krize rağmen Türkiye'nin 2024 yılının ilk dokuz ayında mal ihracatında yüzde 3,2'lik artış ile 193 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, yılı 264 milyar dolar hedefiyle kapatmak için uğraşıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İthalatta gerek dış ticaret politikası çerçevesinde alınan tedbirler, gerekse anti enflasyonist uygulanan programla iç talebe yönelik aşırı ısınmayı önlemek amacıyla kredilerin azalması nedeniyle ithalatımızda önemli bir gerileme söz konusu oldu. Bu yıl ilk dokuz ayda yüzde 8 azalışla genel mal ithalatımız 253 milyar dolara geriledi. İlk dokuz ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara geriledi.

Dış ticaret açığındaki azalma da ilk dokuz ayda yüzde 31.5 oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 68 iken yıl yüzde 77 oldu. Son 15 ayda dış ticaret açığımız 43 milyar dolar cari işlemler açığımız da 44,4 milyar dolar azalmış oldu."



#İthalat
#İhracat
#Türkiye
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#Stokçuluk
#Ceza
#E-ticaret

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?