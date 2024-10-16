Bakan Bolat ekonomideki kritik verileri açıkladı: İthalat ilk dokuz ayda yüzde sekiz azaldı

Rusya'ya yönelik ihracat sıkıntısına ve İsrail'in saldırılarının neden olduğu krize rağmen Türkiye'nin 2024 yılının ilk dokuz ayında mal ihracatında yüzde 3,2'lik artış ile 193 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, yılı 264 milyar dolar hedefiyle kapatmak için uğraşıldığını ifade ederek şunları kaydetti: