EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Bolat ihracat rakamlarını değerlendirdi: Enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı veriyor

Bakan Bolat ihracat rakamlarını değerlendirdi: Enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı veriyor

15:5327/09/2024, пятница
DHA
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, ülkemizde makroekonomik istikrarı güçlendirirken, büyüme kompozisyonunun net ihracat katkısı temelli bir yapıya dönüşmesini sağlamaktadır, enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı vermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ihracat rakamlarını değerlendirdi.


Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "Zayıf dış talebe rağmen en yüksek Ağustos ayı ihracat rekoru elde edilmiştir; 22 milyar dolar. Ağustos itibarıyla son 1 yıllık mal ihracatımız 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Ağustos itibarıyla ithalatımız yüzde 10,7 oranında düşüş ile 27 milyar dolara gerilemiş; son 1 yıllık ithalatımız ise yüzde 8,3 ve 31,0 milyar dolarlık azalma ile 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Ağustos itibarıyla son 1 yıllık dış ticaret açığımız, yüzde 33,6 düşüş ve 39,9 milyar dolar azalış ile 78,7 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 10,3 puan artış ile 2024 Ağustos'ta yüzde 81,5'e, 9,1 puan artış ile 2024 ilk 8 ayda yüzde 75,7'ye, 8,8 puan artışla son 1 yılda yüzde 76,9'a yükseldi.

"Hedef ihracat artışında kararlılık"

Son 12 aylık cari işlemler açığı da Temmuz 2024 verileri itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilemiştir. Mayıs 2023'teki 57,0 milyar dolara kıyasla 37,9 milyar dolarlık bir azalış başarılmıştır. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, ülkemizde makroekonomik istikrarı güçlendirirken, büyüme kompozisyonunun net ihracat katkısı temelli bir yapıya dönüşmesini sağlamaktadır, enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı vermektedir. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ile küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak ihracat için destek programlarımız, yurtdışı ticaret diplomasi faaliyetlerimiz yurtdışı temsilciliklerimiz ve dünyadaki güç konjonktürde bile cansiperane ihracat için koşturan ihracatçılarımızla beraber sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı azim ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz"
ifadelerini kullandı.


Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme: Borcunu ödeyemeyenler için 60 ay vade imkanı

Kredi kartları ve kredi borçları için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Yapılan son düzenlemeyle bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Peki kredi kartlarında ve kredi borçlarında yapılandırma nasıl olacak? Yapılandırmadan kimler faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...


#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#TÜİK

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borç yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kredi kartı borcu yapılandırma başladı mı, ne zaman?