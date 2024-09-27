Bakan Bolat ihracat rakamlarını değerlendirdi: Enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı veriyor

, "Zayıf dış talebe rağmen en yüksek Ağustos ayı ihracat rekoru elde edilmiştir; 22 milyar dolar. Ağustos itibarıyla son 1 yıllık mal ihracatımız 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Ağustos itibarıyla ithalatımız yüzde 10,7 oranında düşüş ile 27 milyar dolara gerilemiş; son 1 yıllık ithalatımız ise yüzde 8,3 ve 31,0 milyar dolarlık azalma ile 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Ağustos itibarıyla son 1 yıllık dış ticaret açığımız, yüzde 33,6 düşüş ve 39,9 milyar dolar azalış ile 78,7 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 10,3 puan artış ile 2024 Ağustos'ta yüzde 81,5'e, 9,1 puan artış ile 2024 ilk 8 ayda yüzde 75,7'ye, 8,8 puan artışla son 1 yılda yüzde 76,9'a yükseldi.