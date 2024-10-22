Bakan Bolat'tan haksız rekabetle mücadele vurgusu: Ekmek fiyat oluşumunda istikrar korunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) temsilcileriyle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) temsilcileriyle görüştüler.
Bolat, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
"Haksız fiyat artışları ile mücadeleye devam"
"Haksız fiyat artışları ile mücadeleye devam"
Bakan Bolat,
"Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve kurmaylarımız ile birlikte, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üyesi un sanayicileriyle Ticaret Bakanlığımızda, Ankara'da bir araya geldik. Dünyada buğday üretiminde önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye hem iç talebi karşılamakta hem de ihracatta öne çıkmaktadır. Hükümet olarak, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye devam ederken, piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz. Toplantıda Ticaret ve Tarım ve Orman bakanlıkları olarak, un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.
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