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Sinop
Sinop'ta yasa dışı avlanan 70 kasa balığa el konuldu: Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Sinop'ta yasa dışı avlanan 70 kasa balığa el konuldu: Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

12:0024/09/2024, Salı
AA
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Balıklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.
Balıklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yasa dışı avlanan 70 kasa balık ele geçirildi. Veteriner kontrolünden geçen balıklar, vatandaşlara dağıtıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kaçak yolla avlandığı tespit edilen balıklar, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayancık Tarım ve Orman Müdürlüğünce yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimler sırasında bir nakil aracında yasa dışı yollarla avladıkları belirlenen çeşitli türlerde balıklar ele geçirildi.

Nakil aracı sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, balıklara el konuldu.


Balıklar gıda kontrolünün ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.



#kaçak avcılık
#Karadeniz
#Sinop

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