Karadeniz'in rengi değişti

Sinop’ta sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü ulaşım aksadı

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde yol kenarları ve istinat duvarlarında çökmeler meydana gelirken, yola taş ve kaya parçaları düştü. Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar ulaşımda güçlük yaşadı.