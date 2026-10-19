Karadeniz'in rengi değişti
14:58, 19/10/2026, Pazartesi
AA
Sinop'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, derelerin debisini hızla yükselterek felaketi beraberinde getirdi. Yükselen suların taşıdığı tonlarca balçık ve çamur Karadeniz'e dökülünce, kıyı şeridinde denizin rengi tamamen kahverengiye büründü.
Türkeli ilçesinde etkisini gösteren aralıksız sağanak yağış sonrası dereler taşma noktasına geldi.
Yataklarından çıkan coşkun suların sürüklediği toprak ve çamur tabakası Karadeniz'e dökülerek kıyı şeridinde geniş bir alana yayıldı.
Çamurlu suyun Karadeniz'in berrak sularıyla birleştiği noktalarda oluşan belirgin renk değişimi havadan görüntülendi.
Dron çekimlerinde kıyıdan metrelerce açığa kadar deniz yüzeyinin tamamen kahverengi bir tabakayla kaplandığı gözlendi.
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