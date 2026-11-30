Önlem amaçlı tahliye kararı alındı
Edinilen bilgiye göre heyelan, Çayiçi Mahallesi Ayancık Çayı Otogar Köprüsü yakınlarında yapılan istinat duvarı çalışmaları sırasında meydana geldi.
Bölgeye, ihbar üzerine AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından önlem amaçlı tahliye kararı, Ayancık Kaymakamlığı tarafından alındı.
5 katlı apartmanın, istinat duvarı çalışmaları tamamlanıp gerekli güvenlik önlemleri sağlanana kadar boş tutulacağı bildirildi.
Apartmanda yaşayanların ise tedbir kapsamında ilçedeki yakınlarının yanına yerleştiği öğrenildi.
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