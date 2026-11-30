20 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek: Yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta tamamlanan Boyabat Çevre Yolu ile Türkeli Şehir Geçişi'nin yarın hizmete açılacağını bildirdi. Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresinin 5 dakikaya ineceğini ve yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkeli Şehir Geçişi'nin ise 10 dakikalık geçiş süresini 1,5 dakikaya düşüreceğini açıkladı.