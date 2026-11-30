Tekneler tonozlarından koptu
Cunda Adası ile Lale Adası'ndaki Atatürk Mesire Alanı karşısında bağlı bulunan tekneler, şiddetli rüzgar ve dalgalar yüzünden sürüklendi.
Fırtınanın etkisiyle 4 küçük tekne, 3 balıkçı teknesi, 1 yelkenli ve 1 motoryat olmak üzere toplam 9 tekne, tonozlarından koparak ya da bağlandıkları yerlerden kurtularak karaya vurdu.
Tekne sahipleri ve ekiplerin olayın ardından bölgede durum tespiti yaptığı öğrenildi.
Denizdeki olumsuz hava koşulları etkisini yitirdikten sonra karaya oturan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.
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