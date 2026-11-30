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Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 9 tekne karaya vurdu.

Tekneler tonozlarından koptu

Ayvalık 'ta denizcileri ve kıyı kesimlerini akşam saatlerinde kuvvetli fırtına olumsuz etkiledi.

Cunda Adası ile Lale Adası'ndaki Atatürk Mesire Alanı karşısında bağlı bulunan tekneler, şiddetli rüzgar ve dalgalar yüzünden sürüklendi.

Fırtınanın etkisiyle 4 küçük tekne, 3 balıkçı teknesi, 1 yelkenli ve 1 motoryat olmak üzere toplam 9 tekne, tonozlarından koparak ya da bağlandıkları yerlerden kurtularak karaya vurdu.

Tekne sahipleri ve ekiplerin olayın ardından bölgede durum tespiti yaptığı öğrenildi.

Denizdeki olumsuz hava koşulları etkisini yitirdikten sonra karaya oturan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

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DHA Ayvalık'ta etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle tonozlarından kopan ve sürüklenen teknelerden biri, kıyıda karaya vurmuş halde

DHA Ayvalık'ta kuvvetli fırtına nedeniyle bağlı bulunduğu yerden sürüklenen ve karaya vuran teknelerden biri, sahil şeridinde görüntülendi.

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