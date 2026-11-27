Kazada araç sürücüsü E.E., sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi
Bigadiç'te trafik kazası yaşandı. Gelen ihbar üzerine itfaiyeden 1 araç ve 3 personel olay yerine sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, E.E.'nin kullandığı 34 EEZ 47 plakalı otomobilin yoldan çıkıp şarampole yuvarlandığını, kazanın tek taraflı olduğunu gördü.
Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü E.E.'ye gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Yaralı sürücü, kontrollerin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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