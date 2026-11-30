Uşak'ta paramotor pilotu gölete düştü: AFAD ekipleri kurtardı
Uşak'ta paramotorla uçuş yapan pilot, Karaağaç Göleti'ne düşerek yaralandı. Gölete düşen pilot, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan pilotun, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören (39) olduğu belirlendi. Gören, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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