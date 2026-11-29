Kaza, saat 17.30 sıralarında Kazak Gölü'nde meydana geldi. D.S. (21) yönetimindeki 34 NMT 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle düştü. Araçta bulunan sürücü D.S. ile M.U., çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü D.S.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye ve otomobilin sahibine ayrı ayrı 40'ar bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira ceza uygulandı.
Karanlık ve olumsuz hava şartları nedeniyle göle düşen otomobilin yarın çıkarılacağı bildirildi.
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